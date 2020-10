Les brigades de l'Ajuntament de Girona estan fent obres per millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda a dos punts de la ciutat. D'una banda, estan rebaixant el nivell d'una de les voreres al parc del Jardí de la Infància, on hi ha instal·lats jocs inclusius. D'altra banda, les brigades també estan reparant la vorera de la Riera Bullidors. A la imatge, un detall dels treballs que les brigades estan portant a terme al parc del Jardí de la Infància.