El circ Raluy Legacy torna per les Fires quatre anys després d'un cartell polèmic

El circ Raluy Legacy torna a Girona després de la polèmica per un cartell publicitari fa quatre anys que l'alcaldessa va ordenar retriar en considerar-lo «sexista». La carpa s'instal·larà a l'esplanada de la Copa durant les Fires, segons informa la companyia a la seva pàgina web. De fet, el circ té previst iniciar els espectacles el 22 d'octubre i fer la darrera sessió el 8 de novembre.

Actualment, la companyia està fent representacions del seu espectacle Todo Locura a Badalona, on té previst ser fins al 18 d'octubre abans d'aterrar a Girona. Les entrades per les sessions a la carpa de la Copa ja s'han posat a la venda i inclouen tres dies a preu reduït en ser «dia de l'espectador». Informen, a més, que disposen de totes les mesures de seguretat per evitar contagis de covid.

L'últim any que el circ Raluy Legacy va ser a Girona va haver-hi un enfrontament entre l'alcaldessa, Marta Madrenas, i la companyia. La batllesa va fer retirar els anuncis on apareixien dues noies en considerar que eren un «reclam eròtic».Eren dues patinadores del circ Emily Raluy i la mediàtica Niedziela Raluy, patinadores a l'espectacle. «Treballem vestides aixì com milions de patinadores per comoditat en fer les nostres acrobàcies. Ni masclista ni sexista!», assegurava Niedziela Raluy a Twitter. Sigui com sigui, els cartells van desaparèixer dels carrers.

L'any següent a la picabaralla, l'Ajuntament va fer un concurs públic per escollir el circ, obligat per una llei estatal. El guanyador va correspondre a Il Circo Italiano. Anteriorment es triava l'oferta que es considerava més adient sense aquest sistema d'elecció. L'any 2018, però, el consistori no va triar cap circ. Va ser just l'any que a la Cúpula de les Arts s'hi va programar el circ Charlie Rivel, en un solar privat. El consistori gironí considerava que no hi havia cap espai municipal prou gros sense afectar una gran zona d'aparcament. Aquesta decisió va provocar la queixa del circ Raluy Legacy, que havia previst presentar-se al concurs. Finalment, va decidir aixecar la carpa a Sarrià de Ter, coincidint amb els dies de les Fires de Sant Narcís.

L'any passat, de nou es va fer un concurs públic i va guanyar l'oferta presentada pel Teatre-Circ Rosa Raluy. Es va instal·lar a l'esplanada que actua com a aparcament entre el König La Font i el complex dels Ocine.