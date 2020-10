Torra inicia els tràmits per crear l'oficina d'expresident a la casa Solterra de Girona

Torra inicia els trÓmits per crear l'oficina d'expresident a la casa Solterra de Girona

El president inhabilitat, Quim Torra, ha entrat a registre aquest dijous la sol·licitud per posar en marxa l'oficina d'expresident, confirmant així la notícia avançada ahir per Diari de Girona. La seva voluntat és instal·lar-la a la Casa Solterra de Girona. En la seva petició, dirigida al vicepresident amb funcions de president, demana que la creació d'aquesta oficina quedi sense efectes si el Tribunal Constitucional accepta les mesures cautelars del recurs d'apel·lació.



Torra s'acull així a la Llei 6/2003 del 22 d'abril de l'estatut dels expresidents de la Generalitat i el Decret 195/2003 que la desenvolupa, pel qual s'estableix que els caps de la Generalitat gaudiran, a partir del seu cessament, del règim estatutari que marquen aquestes normes.



La intenció d'instal·lar-se a Girona, es deu, en part als seus lligams familiars a Santa Coloma de Farners. Girona, a més a més, és la població on Carles Puigdemont, el seu antecessor al càrrec, va ser alcalde.



L'immoble, un edifici senyorial de tres nivells i estructurat a partir d'un pati interior i una galeria gòtica al jardí, és originari del segle XV i forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Segons consta a la fitxa descriptiva de la Direcció General del Patrimoni Cultural, en el passat la finca va sobresortir pel «seu prestigi i sumptuositat» i va pertànyer amb els comtes de Solterra i va servir d'estatge dels Reis Catòlics l'any 1493. També havia estat propietat dels Sa Riera i de Gurb.





Segons estipula l'Estatut dels expresidents, les persones que han exercit el càrrec tenen dret a percebre, «per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec i, com a mínim, per una legislatura, una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec», que representa 122.400 euros anuals. I quan arriben als 65 anys, tenen dret a percebre «una pensió de jubilació vitalícia consistent en una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec». Uns 92.000 euros anuals.

El Govern ha de facilitar als expresidents «els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions exercides, i la dotació pressupostària per al funcionament ordinari d'aquesta oficina i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin».

Entre aquests mitjans, l'expresident té dret a personal per l'oficina, responsables de seguretat dels Mossos, un cotxe oficial i un conductor. Han fer de una memòria anual explicant les seves activitats. Els expresidents poden renunciar a tots aquests drets si ho consideren.