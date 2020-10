Girona llança una campanya comunicativa als centres educatius sobre la Covid

L'Ajuntament de Girona ha llançat una campanya comunicativa als centres escolars sobre les mesures de la COVID-19. La iniciativa va adreçada a famílies i alumnes i pretén informar, d'una manera atractiva i entenedora, les pautes que cal seguir per evitar la propagació del virus. La campanya consisteix en material gràfic que s'ha distribuït pels diferents centres educatius de la ciutat. Per tal que la informació arribi a tothom, els documents estan en diferents idiomes.

El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha recordat que "durant mesos, el col·lectiu educatiu i el sanitari han treballat mesures que permeten l'inici del curs de manera presencial i segura". "Hem posat en marxa aquesta campanya de sensibilització per difondre de manera pedagògica i informativa totes les recomanacions necessàries per evitar la propagació del virus i perquè les escoles continuïn sent un lloc segur", ha afirmat Bertran, que remarca que la informació s'ha editat en diferents llengües perquè arribi a tothom. "Les mesures preventives ajuden a reduir el risc de contagi i si respectem les mesures de prevenció, col·laborem amb l'escola", ha conclòs el regidor, que apel·la a la "responsabilitat de tothom".

La campanya està formada per tres accions. Per una banda, hi ha la difusió d'informació, per part dels membres de Protecció Civil, als accessos de determinats centres per al foment del respecte de les pautes i normes de la COVID-19.

També s'ha realitzat l'acció "Escola segura", adreçada a tota la comunitat educativa. Consisteix en un seguit de cartells en els quals es recullen totes les pautes i les mesures que s'han de prendre perquè els centres educatius siguin uns llocs segurs. A través d'un disseny atractiu i fàcil de llegir, s'expliquen les mesures preventives, els principals símptomes de la COVID-19, la gestió dels casos positius a les escoles o el paper de les administracions i de l'Ajuntament. Està previst anar renovant la informació a mesura que vagin sortint noves directrius.

I, per últim, hi ha l'acció "Ets jove, no immune", adreçada al públic juvenil i amb l'objectiu d'interpel·lar aquest col·lectiu sobre la importància de l'ús de la mascareta, de mantenir la distància de seguretat i de la responsabilitat social que també tenen. La iniciativa es va engegar a l'inici del curs escolar i ara s'ha reforçat amb la distribució de més cartells i en diferents idiomes.