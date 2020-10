Prop de 300 inscrits als càstings de la Setmana de la Moda de l'Espai Gironès

La Setmana de la Moda de l'Espai Gironès ja està en marxa. Prop de 300 persones s'han inscrit als càstings que van començar ahir i s'acaben demà divendres, dins la Fashion Espai, que acostarà un cop més als visitants les darreres tendències de la temporada de moda de tardor i hivern. Aquest any se celebra en un format digital pel que fa a les desfilades i amb sortejos de fins als 1.000 euros per als clients del centre comercial que en vulguin ser espectadors.

Entre els participants als càstings, que són presencials, el guanyador o guanyadora s'endurà un contracte de representació amb una agència i un book de fotografies d'un prestigiós fotògraf, que es podrà difondre a les agències de moda; un cap de setmana en un allotjament, amb dues nits d'estada per a dues persones i esmorzar inclòs a l'habitació); i un sopar per a dues persones. Les persones participants als càstings entraran en un sorteig de 250 euros en compres a tots els establiments de l'Espai Gironès.

Les inscripcions als càstings es poden fer fins demà 9 d'octubre per mitjà del web www.fashionespai.cat o presencialment a la Plaça del Foc de l'Espai Gironès. Estan oberts a totes les persones que tinguin entre 16 i 28 anys i amb una alçada mínima de 1,75m els homes i de 1,65m les dones. El jurat està format per Towanda Models i Concept Agency, que seleccionarà per mitjà de tres càstings presencials a 10 semifinalistes, i al guanyador o guanyadora en un concurs final.

L'aposta per la moda i per donar oportunitats als joves que vulguin obrir-se camí en aquest sector es manté ferma a l'Espai Gironès, en aquesta edició en un format adaptat a les mesures de seguretat en el context de la Covid-19. Dilluns 12 d'octubre el centre comercial tindrà totes les botigues obertes.

Les desfilades van a càrrec de models professionals de l'agència Towanda Models i es duran a terme per mitjà de gravació professional, edició i emissió en streaming. Les desfilades s'emeten els dies 8 i 14 d'octubre a les 21h al Youtube i a l'Instagram de l'Espai Gironès.

Per a la desfilada d'avui hi haurà un premi de 500 euros en compres a totes les botigues de l'Espai. Es pot participar visualitzant el vídeo, essent seguidor del compte d'Instagram de l'Espai Gironès i fent una compra mínima de 15 euros fins el 12 d'octubre, validant el tiquet. També cal comentar el vídeo amb el número de participació que s'assignarà. El guanyador s'anunciarà el 12 d'octubre a les 14h per mitjà d'Instagram.

Per a la segona desfilada del 14 d'octubre el premi serà de 1.000 euros, seguint les condicions de l'anterior sorteig i en aquest cas les compres mínimes seran de 50 euros, realitzades entre el 12 i el 17 d'octubre. També es faran sortejos diaris de 100 euros entre els seguidors del compte d'Instagram del centre comercial.