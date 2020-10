Girona Cremen una figura gegant del rei

Unes 400 persones, segons l'ANC, -250, segons la Policia Municipal- van cremar una figura gegant del rei de cap per avall, cartells en contra del monarca i una bandera espanyola a Girona. L'acte, convocat per l'ANC arreu de Catalunya, es va fer per rebutjar la visita de Felip VI al costat del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona avui. Durant l'acte es van cridar consignes en contra de la monarquia i es va llegir un manifest on van reivindicar la «consciència antimonàrquica» de la societat catalana.