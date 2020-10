Frenat el pla de l'Ajuntament contra els talls de llum al barri de Font de la Pólvora

El pla de l'Ajuntament de Girona per acabar amb els talls de llum i també contra el frau elèctric al barri de Font de la Pólvora, a la zona est de la ciutat, s'ha vist frenat pels efectes del coronavirus. Les mesures sanitàries i les restriccions han afectat a les actuacions socials i policials que inclou el pla del consistori - dos dels tres elements que conformen l'actuació. L'única part en què s'ha pogut avançar és en les obres de la companyia elèctrica, Endesa, per treure els comptadors de l'interior dels edificis de forma que, en cas de sobrecàrrega, els talls de llum quedin sectoritzats i només afectin un bloc concret, i no a tot el carrer.

Segons explica la regidora de Drets Socials, Núria Pi, després de l'aturada causada per l'estat d'alarma, entre juny i juliol es van rependre les obres al carrer Avellaner. És la segona de les quatre vies previstes al pla de sectorització. Però en aquest cas, els talls de subministrament s'han seguit produïnt i no s'han reduït tal com va passar amb el carrer Mimosa, que és el primer lloc on es va fer la sectorització. «Un cop fetes les obres al carrer Mimosa, la llum se n'ha anat poquíssimes vegades, i si salta, només marxa a un bloc», explica Pi. Un fet que permetia «detectar on hi havia el problema i poder-hi incidir», indica la regidora.

Per contra, en aquesta segona via el subministrament elèctric ha continuat marxant. Pi manifesta la dificultat de poder saber «si això és perquè hi ha més gent connectada o per quina raó passa», ja que ara els agents socials no poden fer les visites porta a porta als veïns, i a més «no es pot fer el control policial». L'actuació dels dos agents cívics consistia a donar informació als veïns sobre la contractació de la llum i sobre quina era la potència més adequada per ells. Sí que han pogut mantenir l'atenció que feien des del centre cívic del barri a qualsevol veí que necessités assessorament amb els tràmits, dos dies per setmana, segons indica Pi.

Pel que fa a la policia, que és l'última «pota» del pla que s'activaria en cas d'irregularitats, la situació de pandèmia i les restriccions excepcionals activades a la ciutat han fet baixar el nombre d'efectius disponibles. Per tot plegat, ara la policia «està saturada» i «no pot pujar-hi cada dia», diu Pi.



Repensant el pla

«Si una pota falla, el pla ja no funciona», posa de manifest la regidora. Per això, des del consistori ara estan treballant en una solució alternativa per resoldre els talls de llum. «Els informes ens diuen que la línia és l'adequada per la potència que s'ha de donar al barri perquè tingui llum», indica Pi, «per tant els problemes venen d'una altra banda», apuntant el frau com una de les possibles causes. Per aquest motiu, busquen una solució que «promogui la regularització adequada» de l'electricitat, un fet que inclou també que la potència contractada sigui l'adient per cada habitatge.



Els talls de llum augmenten

Qui nota directament els efectes del fre posat sobre el pla de sectorització son els veïns de Font de la Pólvora, que, a més, veuen com els talls de llum tornen a ser cada cop més freqüents. «Ara està tot parat», lamenta Pamela Heredia, membre de l'Associació de Veïns de Font de la Pólvora, que veu com la sectorització havia funcionat al carrer Mimosa: «allà havia deixat de marxar-los la llum, i si hi havia una sobrecàrrega, només afectava a un bloc i podien tractar-ho millor». Per això Heredia considera que «per estar com estem, sempre sense llum, la sectorització seria molt millor». Però la veïna es queixa que «quedaven tres carrers per sectoritzar, i des del juny les actuacions ja haurien d'estar acabades». Heredia alerta que «ho hem passat malament amb els talls i ara estan començant de nou», afegint que «la gent, i sobretot els nens, ho passen molt malament sense llum». Heredia explica que molts la necessiten «per cuinar, dutxar-se o posar l'aire per escalfar-se».

Amb tot, la veïna es queixa perquè creu que no els fan cas i que hi ha «deixadesa» per part del consistori respecte del barri. En aquesta línia, diu que porten més d'un any demanant a l'Ajuntament que els posin internet a l'associació per poder fer tràmits ells mateixos, però que per ara no «se'ns ha fet cas».