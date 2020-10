Girona reprèn l'oferta d'activitats fisicoesportives i aquàtiques municipals

L'Ajuntament de Girona ha reprès l'oferta d'activitats fisicoesportives i aquàtiques del curs 2020-2021. L'inici del programa i el procés d'assignació de les places s'han retardat per les noves restriccions de la covid-19, que han afectat la ciutat de Girona i Salt, i que han obligat el servei a reajustar algunes de les propostes.



Segons el consistori, totes les activitats programades es mantenen. Ara bé, el nombre total de places s'ha reduït de les 2.175 a les 2.040 per tal de garantir la distància de seguretat en els espais que es porta a terme l'activitat i als vestuaris.



Està previst que les activitats comencin el 2 de novembre. Avui s'ha fet pública l'assignació de places, i fins al 13 d'octubre es podrà fer el pagament. En l'import no es comptabilitzaran les sessions del mes d'octubre que no s'han pogut realitzar.

A partir del 16 d'octubre, es podran fer les inscripcions directes a les activitats amb places lliures. En aquest cas, el tràmit per apuntar-se a les propostes s'haurà de fer en línia a través de la pàgina web girona.cat/esports.



A causa de la covid-19, la programació esportiva del curs 2020-2021 es pot veure modificada o alterada, per tant, és important que abans de fer el pagament de l'activitat, les persones interessades coneguin la normativa. Tota la informació sobre les activitats es pot trobar a la web girona.cat/esports i la normativa i recomanacions en el següent enllaç.