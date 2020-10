Girona arrenca una prova pilot per fomentar la mobilitat sostenible a onze escoles

Onze escoles de la ciutat de Girona han començat aquest dimecres una prova pilot per a fomentar la mobilitat sostenible i autònoma al voltant dels centres educatius. El projecte compta amb una xarxa de coordinadors de mobilitat escolar, que són professors de referència en cada centre que s'encarreguen de traslladar totes les necessitats de mobilitat que tenen les escoles i famílies a les administracions. Per altra banda, també seran els encarregats de fer arribar les iniciatives relacionades amb l'educació viària i la sostenibilitat. Segons el projecte, la figura del coordinador hauria de ser un model per als alumnes encoratjant-los a utilitzar mitjans de transport sostenibles.

Aquest dimecres s'han reunit per primera vegada tots els coordinadors dels onze centres gironins per formalitzar la creació d'una xarxa. La intenció és que aquestes trobades es converteixin en un punt on compartir sinèrgies i idees per aconseguir que les famílies apostin per un transport més sostenible i que no portin els alumnes fins a la porta de l'escola amb el vehicle privat. Al llarg del curs, l'Ajuntament de Girona organitzarà reunions d'aquesta xarxa, formacions i activitats per guiar als coordinadors en la seva tasca.

Els centres que participen en aquest projecte són les escoles Domeny, Migdia, Joan Bruguera, Dr Masmitjà, FEDAC-Sant Narcís, El Bosc de la Pabordia, Montjuïc, FEDAC-Pont Major, CEE Font de l'Abella, Pla de Girona i Annexa Joan Puigvert. La prova pilot s'allargarà fins al juliol de 2021, a finals d'aquest curs.

La Xarxa de coordinadors i coordinadores de mobilitat escolar forma part del projecte europeu School Chance, que Girona va començar a aplicar el 2017. Està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). School Chance té per objectiu aprendre les bones pràctiques en mobilitat escolar dels participants i la xarxa de coordinadors/ores és una bona pràctica que s'està transferint des de la ciutat agermanada Reggio Emilia