El Celler de Can Roca i el BBVA llancen uns premis als millors productors sostenibles

El Celler de Can Roca col·labora amb el BBVA per llançar els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles que, en aquesta primera edició, busca als sis més destacats i excel·lents d'Espanya. Els guanyadors tindran l'oportunitat de formar part d'una de les cistelles de productes de temporada del projecte «Gastronomia Sostenible», una iniciativa que dona suport al petit productor i promou la cuina saludable.

El director de pimes del BBVA a Espanya, Alberto Cano, i el xef Joan Roca, del Celler de Can Roca, van donar a conèixer ahir la iniciativa en una trobada digital. Amb aquests guardons es posaran en valor aquells productes locals compromesos amb el medi ambient i l'alimentació saludable. L'objectiu és visibilitzar iniciatives que «serveixin d'inspiració, i d'aquesta manera contribuir a una recuperació econòmica sostenible».

Els premis, d'àmbit nacional, estan dirigits a aquelles empreses i autònoms del sector de l'agricultura, la ramaderia i altres productors d'aliments, que, com a requisit, han de comptar amb el segell oficial d'agricultura i ramaderia ecològica, certificat oficial de la Unió Europea. Així mateix, es valorarà el caràcter innovador dels productes, els beneficis ambientals com la reducció de les emissions de CO2, a més de la repercussió social i econòmica de la seva producció. El termini per participar en aquesta iniciativa es va obrir ahir i conclourà el 7 de novembre. El 2 de desembre es donaran a conèixer als guardonats.

D'entre totes les candidatures presentades, el jurat format per membres de BBVA, del Celler de Can Roca i un representant d'una consultora especialista externa independent, seleccionaran un total de sis guanyadors.

El premi, que no té dotació econòmica, consisteix a incloure els productes de temporada dels guardonats en una de les cistelles que mensualment el Celler de Can Roca elabora per als membres del projecte «Gastronomia sostenible», que busca ajudar en la transició cap a «una vida sostenible» i donar suport als petits productors de tot Espanya.