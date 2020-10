El PSC vol una Girona contra el maltractament animal

El grup municipal socialista demana a l'Ajuntament de Girona que s'adhereixi al pacte de Teguise, un pacte impulsat pel teixit social animalista i la societat civil. «El pacte de Teguise és un pacte social que pretén que totes les institucions tinguin un full comú per evitar el maltractament animal», explica la regidora socialista Bea Esporrín, en un comunicat.

Segons recull el PSC, el pacte inclou propostes com «la reforma del Codi Penal per endurir les penes en casos d'd'especial crueltat, aprovar una Llei Marc de Protecció Animal aplicable a tot l'Estat, redactar i aprovar una nova llei de protecció animal al Parlament de Catalunya, aprovar noves ordenances animals actualitzades a les normatives europees, estatals i autonòmiques».

Municipi «amic dels animals»

El PSC gironí també demana al consistori que la ciutat es declari «amiga dels animals», un fet que ja van sol·licitar «dos anys enrere», quan el grup socialista havia demanat la modificació de l'Ordenança Municipal d'Animals. Des del PSC també recorden que van presentar 11 al·legacions a l'ordenança, de les quals ara n'esperen la resolució.

«El període d'al·legacions va acabar el 29 de juny i al ple de setembre el govern va afirmar que encara estaven treballant en la resolució de les al·legacions», ha explicat Esporrín. Entre altres, volen afegir un preàmbul on se cités la Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la UNESCO el 1978, així com a la resolució del Parlament Europeu de 6 de juny de 1996 sobre protecció i benestar dels animals.