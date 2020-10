L'Audiència avala la condemna al taxista que va atropellar un ciclista medallista

L'Audiència de Girona ha confirmat la condemna de 9 mesos de presó al taxista que va atropellar el ciclista i medallista olímpic Josep Antoni Escuredo el 13 de maig del 2016. Al judici, que es va fer al febrer al jutjat penal 1 de Girona, fiscalia, acusacions i defensa (menys l'asseguradora) van arribar a un acord en la part penal i la indemnització es va resoldre en sentència. El jutjat la va xifrar en 113.674,63 euros (més interessos) a abonar conjuntament i solidària entre el taxista i l'asseguradora. Ara, l'Audiència estima parcialment els recursos de l'advocada d'Escuredo i de l'asseguradora i resol que es descomptin despeses mèdiques que ja s'hagin abonat i s'afegeixin 3.000 euros més a la indemnització pel dany moral.

Al judici, que va tenir lloc el 17 de febrer, la fiscalia, les acusacions particulars (la del ciclista exercida per l'advocada Natàlia Frigola) i la defensa (encapçalada pel despatx Monguilod advocats) van presentar un escrit de conclusions conjunt qualificant els fets com un delicte d'amenaces en concurs ideal amb un delicte de lesions per imprudència greu. Demanaven una condemna de 9 mesos de presó per al taxista i també sol·licitaven 1 any i 1 dia de privació del dret a conduir vehicles a motor o ciclomotors. L'advocat de l'asseguradora es va oposar a l'acord i, també, a assumir el pagament de la indemnització.