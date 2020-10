Educació no permetrà que els alumnes de Mieres vagin a escola sense mascareta

Educació no permetrà que els alumnes de primària de l'escola de Mieres (Garrotxa) vagin a classe sense mascareta. El director territorial, Martí Fonalleras, assegura que dur-la és de "sentit comú" i que obeeix a motius "de seguretat i solidaritat". "Cal deixar allò individual i pensar més en el col·lectiu, perquè potser a tu no t'afecta però sí que acabes afectant els altres", ha dit. Fonalleras ha explicat que ja ha parlat amb la directora de l'escola i que té pendent fer-ho amb l'AMPA. D'altra banda, pel que fa als pares que no porten els fills a escola arran de la covid-19, el delegat ha dit que el Departament "intentarà convèncer", però també creu que molts casos fan referència a infantil (una etapa no obligatòria).

Dimarts de la setmana passada, els 31 alumnes de primària de l'escola Finestres de Mieres no van anar a classe. Els seus pares ho van decidir per protestar contra la mesura que obliga els alumnes de més de 6 anys a dur mascareta a l'aula.

En una carta que van enviar tant a Educació com a Salut, les famílies reclamaven que els nens poguessin fer classe sense mascareta. Ho raonaven perquè, al ser una escola rural, a la pràctica els nens són com un grup estable de convivència. A més, recordaven que a Mieres no s'havien detectat positius de covid-19 i que, per contra, haver de dur mascareta a l'aula provocava "molèsties i dificultats" als escolars.

Les famílies no descartaven dur a terme més protestes si no se'ls escoltava. Però avui, el director territorial d'Educació ja ha deixat clar que el Departament no permetrà que els nens de primària vagin a classe sense mascareta. Martí Fonalleras, de fet, també ha dit que ho ha parlat amb la directora de l'escola Finestres, i que tots dos coincideixen a l'hora de veure-ho així.

"És una qüestió de sentit comú, però també de seguretat i solidaritat", ha subratllat Fonalleras. El director ha recordat que el fet de ser una escola rural i tenir pocs alumnes "no vol dir res". Precisament, perquè ara fa pocs dies l'escola de Boadella i les Escaules (Alt Empordà), que també és rural, va haver de tancar després que s'hi detectessin positius de coronavirus. "I Boadella és un centre més petit que el de Mieres", ha puntualitzat el delegat territorial.

Per a Fonalleras, la solució i "única possibilitat" per no haver de dur mascareta seria un "confinament total" del municipi. "Però això voldria dir que no es podria ni entrar ni sortir del poble, quedarien aïllats i no podrien fer ni menjador", ha dit.

A més, el delegat ha insistit que, sobretot, l'ús de la mascareta s'ha decretat per motius de seguretat. Però que també cal ser solidari. "Cada cop insisteixo més en aquest aspecte, perquè potser a tu no t'afecta però sí que ho acabes fent amb la resta; hem de treballar en benefici de tots i cal fer l'esforç", ha dit.