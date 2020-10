Onze grups confinats per un positiu d'una mestra especialista a l'escola Masmitjà de Girona

Onze grups confinats per un positiu d'una mestra especialista a l'escola Masmitjā de Girona

Onze grups confinats per un positiu d'una mestra especialista a l'escola Masmitjā de Girona

La direcció de l'escola Doctor Masmitjà de Girona ha confinat onze grups del centre després que una mestra especialista hagi donat positiu per covid-19. Totes aquestes classes havien tingut contacte amb la professora al llarg dels darrers dies. Seguint les indicacions de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica, des del centre s'ha informat a les famílies que els alumnes han de fer aïllament domiciliari fins que hagin passat deu dies d'ençà de l'última vegada que els nens van estar amb l'especialista que s'ha infectat. A més, demà mateix els equips mòbils de Salut es desplaçaran fins a l'escola per fer proves PCR als alumnes. El centre, situat al carrer Joan Maragall, té dues línies d'infantil i tres de primària.

Segons consta a la web d'Educació on es fa el seguiment de la covid-19 a les escoles, al col·legi Masmitjà de Girona hi havia tres positius acumulats fins a dia d'avui i dues persones confinades. El centre no tenia cap grup-classe aïllat, però aquesta tarda la situació ha canviat radicalment.

La direcció ha rebut la notificació que una professora especialista –que fa classes a diferents aules- havia donat positiu per coronavirus. El centre ha activat el protocol corresponent i ha aïllat tots els grups que havien estat en contacte amb la mestra afectada. En total, són onze classes.

A partir d'aquesta tarda, aquests alumnes hauran d'estar en aïllament domiciliari. Com a mínim, fins que hagin passat deu dies d'ençà que van tenir l'últim contacte amb la professora que s'ha infectat.

En paral·lel, i en coordinació amb l'escola, equips mòbils de Salut es desplaçaran a l'escola Masmitjà per fer proves PCR als alumnes d'aquests onze grups. Les proves es començaran a fer demà mateix.

La direcció del col·legi Masmitjà ha enviat un correu electrònic a totes les famílies del centre per fer-los saber la situació. Els grups que no hagin tingut contacte amb la mestra especialista continuaran fent classe amb normalitat.