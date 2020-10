Comencen els cribratges a totes les escoles i instituts de Salt

Els cribratges que es faran a totes les escoles i instituts de Salt per tallar la cadena de contagi de la covid-19 han començat a l'escola Vilagran, on hi ha quatre grups i 109 persones confinades. El gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, ha explicat que, a partir d'aquí, planificaran l'extracció de mostres a cada centre educatiu "pas a pas": "No ho farem ni en una setmana ni en dues, serà en funció dels resultats". Podrien arribar a fer fins a 8.230 PCR, entre alumnes, professorat i personal dels centres educatius. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha remarcat que des de l'ajuntament estan intensificant esforços per donar resposta "a totes les necessitats socials" de la població derivades de l'impacte de la pandèmia.

Les dades sobre afectació de la pandèmia als centres educatius de Salt recullen que, aquest dimarts, n'hi ha una desena amb grups confinats per la covid-19, entre escoles, instituts i altres recursos educatius. Segons les mateixes dades, actualment hi ha 23 grups i un total de 539 persones aïllades i els positius per coronavirus acumulats al conjunt de centres educatius arriben als 92.

"Avui comencem els cribratges a totes les escoles i instituts de Salt perquè els números no ens van a favor i hi ha una taxa d'incidència acumulada més alta que en altres indrets", ha explicat el gerent del CatSalut, Miquel Carreras, a les portes de l'escola Vilagran. El seguit d'extraccions de mostres per a fer PCR ha començat en aquest centre, on actualment hi ha quatre grups i 109 persones confinades i un positiu de covid-19 acumulat.

A partir d'aquí, els Departaments de Salut i Educació, en col·laboració amb l'Ajuntament de Salt, aniran planificant els cribratges "pas a pas", en funció de les necessitats, els resultats i el rastreig dels contactes estrets dels positius de cada escola o institut.

La decisió de fer cribratges a totes les escoles i instituts de la població busca "contenir i tallar la cadena de transmissió" de la covid-19 perquè, segons ha recordat Carreras, les mesures restrictives adoptades des del 16 de setembre a la població "no han millorat el que haurien d'haver millorat" la situació de la pandèmia al municipi.

Segons les dades de Salut d'aquest dimarts, a la vila de Salt el risc de rebrot continua pujant i ha arribat fins als 813,71 punts, 45 més. En paral·lel, l'Rt passa de 0,93 a l'1,04 i la taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 381,54. Carreras ha recordat que la situació de Salt amb les dades contagi més elevades ja eren prèvies a l'inici del curs escolar i va portar a fer un cribratge massiu a la població els dies 3, 4 i 5 de setembre.

Els cribratges continuaran els propers dies a la resta de centres de la població però sense un calendari concret, sinó en funció de les necessitats. Arribaran a les escoles El Gegant del Rec, El Pla, La Farga, Les Arrels, Les Deveses, Mas Masó, Silvestre Santaló, Veïnat, Pia de Salt i Fedac, Col·legi Pompeu Fabra, instituts Salvador Espriu, Salvador Sunyer i Aimeric i Vallvera, centre d'educació especial La Massana, centre de formació d'adults Les Bernades i escoles bressol El Carrilet, El Lledoner, Petit Príncep i El Barrufet i al personal d'aquests centres.



Fins a 8.230 PCR

En total, podrien arribar a fer fins a 8.230 PCR. "Hi ha capacitat suficient per fer les PCR que facin falta, però darrere de cada cribratge hi ha una feina de seguiment epidemiològic que s'ha de fer pas a pas", ha explicat Carreras.

"Actuarem en base a allò que es detecti perquè és molt important també la feina posterior a la detecció d'un positiu, fer els aïllaments i les quarantenes de les persones positives o dels contactes estrets que corresponguin", ha explicat Carreras que remarca que aquesta traçabilitat no és fàcil d'aconseguir quan es fa un cribratge. Per això, en paral·lel als cribratges, també reforçaran la tasca de sensibilització amb agents cívics o treball amb la comunitat per garantir que es compleixen les quarantenes.

En aquest punt, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha recordat que l'ajuntament també ha incrementat els recursos a serveis socials per cobrir "totes les necessitats" derivades de la pandèmia al conjunt dels veïns de la població, sobretot aquells amb més dificultats econòmiques: "No hem deixat d'atendre a ningú".

I en relació als possibles incompliments de les mesures per evitar contagis, Viñas ha concretat que han fet més de cent inspeccions a comerços i establiments, interposant dinou sancions fins al moment, i 450 denúncies a veïns que no duien la mascareta obligatòria.

El director territorial d'Educació, Martí Fonalleras, ha afirmat que no s'ha detectat una "transmissió generalitzada" a les escoles i que, de fet, la gran majoria de l'alumnat segueix les classes presencials amb normalitat.

