Promouen l'accessibilitat de les rutes de les vies verdes amb tàndems

El Consorci de les Vies Verdes de Girona va cedir aquest dissabte tres tàndems a Mou-te en Bici per promoure l'accessibilitat de les rutes. Les entitats van signar un conveni per facilitar l'ús de les vies pedalables a tots els usuaris, independentment de la seva condició física.

L'objectiu de l'acord és facilitar que tots els usuaris, independentment de les seves capacitats, puguin fer ús i gaudir dels diferents traçats de les vies verdes de les comarques de Girona, i fer difusió d'aquestes facilitats d'adaptabilitat de les vies verdes entre els usuaris potencials. El conveni es va signar al centre cívic de Santa Eugènia on membres de Mou-te en Bici van oferir pràctiques per a pilots de tàndems i es va fer una sortida per la ruta del Carrilet.

Amb aquest conveni, el Consorci es compromet a col·laborar en la realització d'activitats adreçades a la utilització de les vies verdes i a la promoció de la mobilitat sostenible, i a col·laborar també en la realització d'esdeveniments per promoure el coneixement de l'existència de les vies verdes , com ara fires i jornades. També es compromet a posar a disposició de Mou-te en Bici, de manera gratuïta, els tres tàndems de la seva propietat per a activitats organitzades per l'associació.