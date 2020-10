Sorprenen una parella de lladres robant al barri de Montjuïc de Girona

Els Mossos han detingut una parella de lladres a qui van sorprendre mentre estaven robant a cases del barri de Montjuïc de Girona. Quan els van atrapar, ja havien entrat a dos habitatges i provaven de fer-ho en un tercer. S'havien endut joies, diners, aparells electrònics i unes vambes. Els fets van tenir lloc la nit del 24 de setembre.

Cap a un quart d'una de la matinada, els Mossos van rebre una trucada alertant-los que un jove havia saltat la tanca d'un habitatge situat al carrer Onze de Setembre i estava intentant entrar-hi.

Quan els agents van arribar, van veure una noia que no es movia del carrer i que estava vigilant que ningú els descobrís. El lladre, que estava al jardí de la casa, va posar-se a córrer quan va veure la policia i va aconseguir fugir emparant-se en la foscor de la nit. Tot i això, els Mossos el van poder detenir aquest dimarts passat.

Els Mossos van arrestar la noia, una jove de 28 anys sense antecedents, i van veure com aquella casa era la tercera on la parella provava de robar-hi. Ja ho havien fet en dues més. En aquest cas, dos habitatges del carrer Abat Escarré, situat a pocs metres d'allà.

En una de les cases, el lladre havia entrat per una finestra i se n'havia endut joies, aparells electrònics i diners. A la segona, el lladre no va poder entrar dins, però sí que va robar unes bambes que hi havia al porxo.

Els agents es van endur la noia detinguda i van obrir una investigació per localitzar el lladre. El van poder atrapar aquest dimarts. Es tracta d'un noi de 33 anys. Tots dos viuen a Girona i se'ls acusa de tres robatoris amb força, un dels quals en grau de temptativa.

A la noia, que no té antecedents, se li va deixar la detenció sense efecte i està pendent de declarar davant el jutjat. El detingut, per la seva banda, va passar aquest dimecres a disposició judicial i ha quedat en llibertat provisional.