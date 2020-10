Uns 433 alumnes de Salt participen en els tallers de cistelleria

433 alumnes de cinquè de Primària de Salt estan participant aquests dies en els tallers escolars que s'estan organitzant per aprendre els detalls de la cistelleria. L'activitat que es desenvolupa principalment als patis escolars per fer front a les mesures imposades per fer front a la Covid_19, és una de les iniciatives que s'ha mantingut després de l'anul·lació de l'edició d'enguany de la Fira del Cistell.

Els tallers van a càrrec de l'Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres que, al mateix temps, també són els responsables de l'elaboració de tres obres ornamentals que, entre aquest divendres 2 d'octubre i el diumenge 4, aixecaran a la plaça Sant Jaume del Barri Vell de Salt. Les instal·lacions simularan poms de flors amb formes abstractes i estaran realitzades amb vímet seguint les tècniques pròpies de la cistelleria.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que "tant els tallers escolars com les tres obres ornamentals que s'elaboraran durant el cap de setmana són dues activitats que ens permeten mantenir viva una mostra tan arrelada a Salt".

En aquesta línia, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Salt, Cristina Alarcón, afegeix que "ben aviat ja començarem a treballar per l'any vinent tornar amb més força que mai". La Fira del Cistell de Salt està organitzada per l'Ajuntament de la vila, l'Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya i l'Associació de Veïns del Barri Vell.