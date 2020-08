El premi més gran de la història de l'ONCE ha tocat a Girona

ONCE

Rosa Pinto, la venedora de l'ONCE que ha portat la sort a Girona. ONCE

L'Eurojackpot de l'ONCE ha deixat 38 milions d'euros a Girona, el premi més gran repartit mai per l'ONCE a Catalunya en els seus 82 anys d'història, en el sorteig d'aquest divendres 7 d'agost de 2020. L'afortunat o afortunada ha guanyat el premi de primera categoria: cinc encerts més dos sols.

L'agent venedora de l'ONCE Rosa Pinto és qui ha portat la sort a Girona. Ha venut la butlleta de l'Eurojackpot premiada amb 38.145.589,70 euros. Rosa, persona amb discapacitat com els 2.500 venedors de l'ONCE, fa 17 anys que ven cupons. Té el seu quiosc al Passeig Països Catalans, núm. 18 de Salt (Girona), on ven habitualment els productes de joc responsable de l'ONCE de dilluns a divendres. Ahir, casualment, va fer una substitució a Girona, en el quiosc de l'ONCE del carrer Bastiments, núm. 9.



On l'haurà venut?



"Estic contentíssima. Sento una alegria immensa", han estat les primeres paraules de Rosa Pinto, molt emocionada, només conèixer la notícia. "Després de tantes desgràcies, del confinament, dels rebrots i de tanta crisi, estic molt feliç d'haver donat un premi tan gran. M'hauria agradat que estigués més repartit per a multiplicar la felicitat de més persones, però a qui li ha tocat i a la seva família li ha solucionat la vida, segur".



El premi més gran a Catalunya de la història de l'ONCE



És el premi més gran donat mai per l'Organització a Catalunya. L'octubre de 2015, la mateixa loteria europea de l'Eurojackpot de l'ONCE va deixar 31,5 milions d'euros al carrer Europa amb Joan Güell del barri de les Corts de Barcelona, en el punt de venda de l'agent venedor de l'ONCE Antonio Rodríguez.

Uns mesos abans, al maig, un veí del barri de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat va ser agraciat amb més de 7 milions d'euros del premi de segona categoria (5 sols +1 encert) i es va quedar a un número de guanyar el pot rècord de 90 milions d'euros que posava en joc l'Eurojackpot.

En el sorteig d'ahir, un premi de segona categoria de l'Eurojackpot, els cinc números més un sol, també va deixar 409.769 euros a Santa Perpètua de Mogoda. La sort va arribar a la població vallesana de la mà del venedor de l'ONCE Ismael Moro.

L'Eurojackpot es comercialitza a Espanya i en altres 17 països de l'espai econòmic europeu. Consisteix a encertar 5 números de 50 números possibles i dos sols d'entre 10 sols. El sorteig de l'Eurojackpot se celebra tots els divendres a Hèlsinki, oferint grans pots cada setmana, tenint un pot mínim garantit de 10.000.000 d'euros que creix en el cas que no hi hagi encertants de primera categoria.

L'ONCE comercialitza Eurojackpot al costat d'Alemanya, Suècia, Països Baixos, Itàlia, Finlàndia, Croàcia, Eslovènia, Noruega, Lituana, Letònia, Dinamarca, Islàndia, Croàcia, Estònia, Hongria, Eslovàquia i República Txeca.

L'Eurojackpot es pot adquirir als més de 19.000 venedors de l'ONCE, en els establiments autoritzats que, de manera solidària, col·laboren amb l'ONCE, i en la web oficial de joc de l'ONCE www.juegosonce.es

Amb l'Eurojackpot, l'ONCE ha obert una nova porta a Europa. Aquest joc permet a l'ONCE i la seva Fundació dissenyar les condicions per a adaptar-se als nous temps, amb l'objectiu de continuar sent una gran entitat de l'Economia Social, mostrar el seu model de gestió social més enllà de les nostres fronteres i continuar portant la bandera del joc responsable per a compartir amb la societat el seu compromís social.