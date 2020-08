Els Mossos detenen sis joves per dos robatoris violents i set amb força a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis joves per nou robatoris, dos dels quals amb violència, al Barri Vell i a l'Eixample de Girona. El més recent va tenir lloc la matinada dimecres, quan els policies van arrestar dos individus per robar al quiosc de la plaça de la Independència i per rebentar el vidre d'un cotxe la mateixa nit.

El primer robatori data del 24 de juliol, quan la Policia Municipal de Girona va recollir la denúncia d'una dona que havia estat víctima d'una estrebada de la seva bossa de mà per part d'un jove. El lladre va intentar sostreure-li el mòbil de la butxaca mentre caminava, al migdia, pel carrer Joan Maragall. En no poder-ho fer, li va estirar la bossa. Fruit de la investigació, els agents del Grup de Delinqüència Urbana van poder localitzar i recuperar part de la documentació de la víctima i detenir, el 31 de juliol, un veí de Girona, de 32 anys, com a presumpte autor del robatori violent.

Colpejat amb una ampolla

L'endemà d'aquest arrest, un home es va adreçar a la comissaria dels Mossos a Girona perquè acabava de patir un robatori violent. Concretament, es trobava a la plaça del Lleó carregant un sofà al seu vehicle quan dos joves se li van apropar amb la intenció d'ajudar-lo. En un descuit, els joves li van agafar la motxilla que tenia dins de la furgoneta amb un mòbil, 120 euros i documentació.

La víctima els va localitzar pels voltants i els va demanar que li tornessin les seves pertinences, però els joves el van amenaçar amb una ampolla de vidre trencada i el van colpejar, que li va provocar lesions lleus. Els Mossos van localitzar i detenir un dels lladres -un veí de Girona de 33 anys- a la plaça Catalunya. Ambdós detinguts tenien antecedents i van quedar amb llibertat amb càrrecs.

D'altra banda, els dies 16 de juliol i 2 d'agost els Mossos van detenir dos joves més per haver entrat a robar, el 14 de juliol, en un pàrquing del carrer Joan Bruguera. Després de forçar la porta d'accés principal i el pany de diversos trasters, van robar diversos objectes, entre els quals una bicicleta d'uns 310 euros, que va ser recuperada. Els detinguts -de 18 i 28 anys respectivament, veïns de Girona i Manlleu-, amb antecedents, hauran de comparèixer davant del jutge.

Robatori al quiosc

Finalment, la matinada del 5 d'agost, els Mossos van detenir dos joves més -de 18 i 20 anys, veïns de Girona i amb domicili desconegut- per robar al quiosc de la plaça Independència i en un cotxe. Prop de les cinc de la matinada, els Mossos van rebre l'avís d'una dona que havia vist uns joves que trencaven el vidre del quiosc de la plaça Independència. Els agents van fer la recerca dels autors amb les descripcions facilitades i van localitzar dos joves als voltants de la plaça, concretament al carrer Travessia del Carril.

En aquell moment, els agents els van identificar, escorcollar i detenir. A un d'ells li van trobar tres paquets de caramels dins de la bossa bandolera que portava. Al mateix lloc, els Mossos van localitzar un turisme amb el vidre posterior esquerre trencat i tot remenat. Els darrers detinguts, a qui els consten diversos antecedents, passaran pròximament a disposició judicial.