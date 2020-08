Guanyem demana solucions per la congestió de l'entrada sud de la ciutat

El regidor de Guanyem Girona Xevi Montoya ha emplaçat l'Ajuntament i la Generalitat a invertir els recursos necessaris per evitar que els problemes de circulació a l'entrada sud de la ciutat «es cronifiquin». També ha subratllat la importància de convertir el carrer Barcelona en una «zona agradable per als veïns i deixar enrere la concepció de carretera». Segons el regidor, la decisió de situar el nou Trueta a la part sud de Salt també comportarà un augment del flux circulatori a aquest punt d'accés a Girona i per tant creu que «el Govern català té el deure de fer una proposta de millora». Montoya també ha recordat que la concentració de grans projectes com la Clínica Girona, l'ampliació de l'Hipercor, l'institut Ermessenda, l'Esclat i el Leroy Merlin augmentaran considerablement el trànsit.

Així mateix, el regidor ha explicat que les veïnes i veïns i els comerciants que viuen al voltant del carrer Barcelona coincideixen en la diagnosi dels problemes. «Fa mesos que les diverses obres suposen un problema pel descans dels veïns durant tot el dia. Tenim constància també que en diverses ocasions els treballs s'han allargat fins més enllà de l'horari permès, les 11 de la nit, incomplint així l'ordenança de sorolls», assenyala Montoya, que ha explicat també que «cap» dels comerciants amb qui van parlar van ser informats per l'Ajuntament que el carrer Barcelona quedaria tallat durant més de dos mesos per obres.