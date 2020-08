Condemnat un regidor del PSC d'Osor per pegar una companya de Girona + Neta

El regidor del PSC d'Osor, Ángel Nuño, ha estat condemnat per un delicte lleu de lesions per haver pegat una companya de feina a l'empresa Girona + Neta. La sentència va ser inicialment dictada pel jutjat d'instrucció número 3 de Girona i ara ha estat ratificada per l'Audiència, que ha desestimat els recursos d'apel·lació. Nuño haurà d'indemnitzar la víctima, que ha passat un any de baixa per ansietat, amb 105 euros. La treballadora perjudicada lamenta la inacció de l'empresa en aquest cas,ja que no s'ha sentit recolzada.

La sentència considera provat que ara fa poc més d'un any, el 3 de juny de 2019, quan passaven vint minuts de les dotze del migdia, Nuño i la víctima es van discutir per raons que no han quedat acreditades, tot i que ella manifesta que va intentar posar pau en una discussió de Nuño amb un altre treballador. En tot cas, el jutge considera provat que Nuño, «amb la intenció de menyscabar la integritat física» de la seva companya de feina, «li va produir un cop al canell dret i la va empènyer causant-li lesions consistents en un eritema [vermellor de pell] i un lleuger edema a la mà dreta, precisant per a la seva curació una primera assistència facultativa, trigant a curar-se tres dies no impeditius i sense seqüeles». Tanmateix, la treballadora manifesta que el pitjor no van ser les conseqüències físiques de l'agressió, sinó les psicològiques, ja que ha hagut d'estar un any de baixa per ansietat.

Malgrat que en el judici la denunciant i el condemnat van oferir versions completament diferents dels fets –Nuño va negar l'agressió i la seva versió va ser corroborada per un testimoni–, el jutge ha considerat més creïble la versió de la denunciant, ja que no ha quedat acreditat que els dos treballadors tinguessin una mala relació abans dels fets i, per tant, no aprecia motius pels quals hauria de voler mentir per perjudicar l'acusat. A més, una altra testimoni va corroborar la versió de la víctima i va assegurar que Nuño l'havia pegat i empès, tot i que no consta que de l'empenta se'n derivessin lesions.

La víctima va dirigir-se primer al metge de la mútua i tot seguit a la sanitat pública i als Mossos d'Esquadra, on va interposar denúncia. Tot i la sentència condemnatòria, assegura que el cas li ha deixat seqüeles psicològiques en forma d'ansietat i por per anar a treballar. També lamenta que l'empresa no hagi actuat de forma més contundent contra el seu agressor.