Madrenas s'excusa i Planas adverteix que estaran amatents als terminis

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas -ferma defensora d'aixecar el Trueta als terrenys de Domeny, a la capital- va excusar ahir la seva absència per «motius personals» i va delegar en l'alcaldessa accidental, la també regidora de JxCat Maria Àngels Planas.

Planas va considerar que, ara que ja s'ha pres la decisió, «no és el moment de mirar enrere, sinó que és hora de mirar endavant i fer realitat una inversió llargament esperada pel territori».

La representant de l'Ajuntament gironí va advertir que queda una «llarga feina per davant» i va mostrar la predisposició del consistori a col·laborar. Tot i considerar que el termini marcat per a l'entrada en funcionament del nou hospital -l'any 2028- és «molt ambiciós», Planas va instar el Govern català a fer la feina i no desviar-se del camí per tal que tant el nou Trueta com les millores en equipaments sanitaris promeses a la ciutat de Girona siguin realitat «el més aviat possible».