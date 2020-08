«Cada cop que tanca un comerç és com si ens arrenquessin un queixal»

l comerç de la ciutat de Girona està vivint un moment complicat. La crisi causada per la covid-19 -primer pel confinament i aquest estiu per la falta de turistes- s'ha sumat a altres problemes estructurals, com l'alt preu dels lloguers i l'increment del comerç online. Diari de Girona publicava diumenge passat que a l'eix turístico-comercial de la Rambla i Argenteria hi ha dinou locals amb les persianes abaixades, però l'estampa es repeteix a diverses zones de la ciutat, inclosos el carrer Ballesteries i la plaça del Vi. El president de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, assegura que des del sector volen ser optimistes, però admet que «no podem negar la realitat dels locals tancats». «Cada cop que tanca una botiga és com si ens arrenquessin un queixal», afirma, tot advertint que el comerç és un element imprescindible per a la ciutat i que, si els establiments van tancant, «al final només quedaran quatre gats».

La covid-19 ha posat en una situació complicada un sector que ja patia altres problemes estructurals. Segons assenyala Noguer, el preu dels lloguers és alt, tant al centre com generalment a tota la ciutat. Aquest fet s'ha convertit especialment en un problema amb l'arribada de la covid, ja que els establiments van haver de tancar -o van patir un considerable descens de les vendes-, però els lloguers s'han hagut de pagar igual. Segons indica, alguns comerciants han pogut parlar amb els propietaris per aconseguir una rebaixa, tot i que la resposta dels amos ha estat desigual. De fet, alguns comerços ja no han tornat a obrir després del confinament.

Un altre problema estructural és l'auge del comerç a través d'Internet, que ja anava a l'alça abans del confinament i que és una tendència ja difícil de revertir. En aquest sentit, Noguer recorda que molts comerços han fet esforços per adaptar-s'hi, però que en alguns casos és difícil.



Més promoció turística

Finalment, la covid-19 ha arribat per complicar encara més les coses. El confinament i, sobretot, la falta de turistes que hi ha aquest estiu a Girona han deixat molts comerços en una situació «dura», malgrat que Noguer es mostra optimista i confia que aconseguiran remuntar la situació. «El pessimisme per si sol és negatiu; per tant, creiem que a poc a poc la cosa millorarà», assenyala.

Tot i això, considera imprescindible la col·laboració de les administracions per tal de sortir d'aquest atzucac. Així, Noguer veu imprescindible que es facin campanyes institucionals de promoció per aconseguir que el turisme torni a Girona, tot demostrant que es tracta d'una destinació segura i que es compleixen tots els requisits.