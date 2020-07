Xerrada de Guanyem Girona sobre el Wellness

Guanyem Girona va organitzar ahir una sessió informativa als veïns del barri del Pla de Palau-Sant Pau per informar-los sobre el cas del gimnàs Wellness, després que dos informes del secretari i l'interventor municipals subratllessin possibles irregularitats tant en la concessió com en la gestió del complex esportiu, ubicat en terrenys municipals. Guanyem proposa regularitzar la situació, fer un acte obert per donar explicacions als veïns, elaborar un informe sobre l'estat de l'equipament i estudiar la reversió de la concessió.