Aprovada per unanimitat una moció d'ERC per fer front a les onades de calor

En el ple municipal del dilluns va aprovar-se per unanimitat una moció d'ERC que demana un pla de xoc per minimitzar l'impacte de les onades de calor. El partit pretén que el consistori gironí impulsi un seguit d'actuacions «el màxim d'ambicioses possible» per fer front a l'impacte de les altes temperatures. «Cada cop tenim més onades de calor i hem de donar respostes específiques a la realitat de cada barri, col·lectiu i activitat que s'organitzi a la ciutat durant les setmanes que hi hagi aquests fenòmens», sosté el portaveu d'ERC a Girona, Quim Ayats. També plantegen proveir els centres educatius públics de la ciutat amb sistemes de climatització «adequats i sostenibles».

En l'àmbit tècnic, el text proposa fer un seguiment periòdic de la intensitat i evolució de les illes de calor dins el municipi, per detectar els barris i espais públics més afectats per aquest fenomen i actuar-hi.