Un sindicat de Mossos exigeix tancar el calabós de la comissaria de Girona

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) exigeix el tancament «immediat» de l'Àrea de Custòdia de persones detingudes de la Comissaria de Girona (ACD) pel mal estat que presenten les seves instal·lacions. El sindicat adverteix que si no es procedeix a tancar i arreglar de «manera definitiva» les deficiències denunciades, «cridaran a la mobilització col·lectiva dels efectius policials destinats en aquesta comissaria, en defensa dels seus drets i les seves condicions laborals».

Segons afirma SAP-FEPOL, l'àrea de custòdia gironina és «una de les poques» que no té lavabos a l'interior de les garjoles: «Aquest fet origina situacions de risc cada vegada que una persona detinguda ha de sortir de la garjola per fer les seves necessitats bàsiques», indiquen. El mal estat de les portes també és un punt a afegir i, a conseqüència d'això, el sindicat explica que la setmana passada va produir-se un incident amb un dels detinguts, que va aconseguir forçar amb les seves pròpies mans el pany de la garjola on estava custodiat. Tot i això, indiquen, «per sort» l'incident no va anar a més.

Una altra de les grans queixes del sindicat és el sistema de ventilació, que és «inoperant» i produeix «contaminació acústica». El sindicat exposa que, el mes d'abril passat, la reverberació i el soroll produït pel sistema de ventilació impedia una «correcta comunicació» en les declaracions judicials. Segons expliquen, des de la comissaria es van col·locar unes mantes per solucionar la problemàtica. «Encara va complicar-se més quan vam comprovar que el sistema de ventilació en lloc d'extreure aire i renovar-lo, el que feia era expulsar brutícia», exposen. Aquest fet, diuen, ha provocat una «gran quantitat» de bosses plenes de mantes brutes que han quedat amuntegades a l'ACD, entre les quals hi ha les que utilitzen les persones detingudes i les que s'han utilitzat per evitar la reverberació. Davant la queixa que van presentar al Servei d'Administració de la Regió, la SAP-FEPOL explica que la solució que van rebre va ser «aspirar les mantes amb més freqüència». Una resposta que no va satisfer al sindicat, que adverteix que «ara més que mai», amb la situació de pandèmia de la covid-19, és de «vital importància» mantenir en bon estat d'higiene les instal·lacions policials.



Queixes anteriors

No és el primer cop que des del Sindicat Autònom de Policia els agents de l'ACD de Girona demanen una millora de les condicions de les instal·lacions. En resposta a una denúncia presentada el juliol del 2018, el síndic de greuges ja va requerir al departament «solucionar i millorar les instal·lacions per garantir els drets de les persones detingudes».

El sindicat manifesta que, tot i els avisos i les queixes que han traslladat els membres del cos de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona durant els darrers anys, «tot, lamentablement, ha seguit igual».