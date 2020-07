Salut Pública afirma que la velocitat de reproducció del virus a Girona va a la baixa

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va explicar ahir que la incidència acumulada de nous casos positius de coronavirus i la velocitat de propagació de la malaltia s'ha estabilitzat «en tots els territoris» de Catalunya. Concretament, a Girona la taxa de reproducció del virus (R) se situa a prop de l'1 i amb tendència a la baixa. Argimon va afirmar que la dada «és bon senyal i que cal continuar així». No obstant això, va insistir que «no s'ha d'abaixar la guàrdia».

La incidència acumulada de casos nous és la suma de positius confirmats de les dues últimes setmanes combinada amb la velocitat de propagació de la malaltia. D'aquí s'obté la taxa de risc de rebrot de la pandèmia que hi ha actualment.

D'altra banda, Lleida ha milorat la situació epidemiològica «gràcies a l'esforç de la ciutadania» i a les mesures restrictives de mobilitat. No obstant això, va recordar que és la regió on els indicadors «estaven més alts» i va remarcar que segueix en un nivell 4 de control epidemiològic –en una escala de l'1 al 5 de menys a més gravetat– amb transmissió comunitària i impacte assistencial rellevant tant en l'atenció primària com en hospitals.

Quant a Barcelona, la incidència acumulada de casos s'ha estabilitzat, així com a la Regió Metropolitana Sud, però els contagis augmenten a municipis com Castelldefels i Cornellà de Llobregat.

Respecte a la Metropolitana nord, que havia començat a créixer fa un parell de setmanes, s'han estabilitzat els dos indicadors; a la Catalunya Central «la situació està molt estable»; i a l'Alt Pirineu i Aran la situació està, segons el parer d'Argimon, bé. El secretari de Salut Pública va afegir que la velocitat de propagació i la incidència acumulada de nous casos també estan estables a Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.



Inici d'un nou pla de control

La consellera de Salut, Alba Vergés, va presentar ahir a la tarda el Pla de control de la transmissió de la Covid-19 a Catalunya, un full de ruta que té com a objectiu principal disminuir la transmissió del virus i trencar les cadenes de contagi, amb el màxim respecte cap a la recuperació de les dinàmiques de Catalunya.

El pla es basa en la mesura de deu indicadors principals que permeten una fotografia acurada de la realitat epidèmica a Catalunya. N'hi ha de tres tipus: de vigilància epidemiològica –com la incidència acumulada a 7 i 14 dies per 100.000 habitants, la taxa de reproducció efectiva o la tendència del risc de rebrot–; de diagnòstic i seguiment de contagis –com la taxa de PCRs realitzades o el número de contactes identificats per cada nou cas–; i de pressió assistencial –com els casos atesos a l'atenció primària, el ritme d'hospitalitzacions i d'ingressos a UCIs.

A partir d'aquests indicadors, s'estableixen cinc nivells, de menys a més gravetat, per tal de reproduir les diferents realitats de l'impacte de la pandèmia per la Covid-19 a Catalunya.

La progressió entre els nivells de control ve determinada per l'impacte de la pandèmia en els àmbits de vigilància epidemiològica i de repercussió assistencial. Per tant, els nivells de control no són estàtics.

Finalment, Vergés va afirmar que Salut ja ha contractat 568 «gestors COVID», una figura amb la missió de buscar els contactes estrets d'una persona amb coronavirus, després que experts i ajuntaments alertessin que faltaven rastrejadors, quan es van produir els rebrots del Segrià i l'àrea metropolitana. Els gestors ja estan treballant actualment.