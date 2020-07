Els Mossos detenen un noi per un robatori violent en una botiga de Can Gibert del Pla

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 23 anys per un robatori violent en un supermercat de Can Gibert. El noi es va mostrar molt agressiu amb la dependenta de la botiga i va sostreure diverses ampolles de colònia. L'arrestat, de nacionalitat guineana i veí de Salt, està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un de resistència als agents de l'autoritat. Es dona el cas que l'arrestat feia dues setmanes que havia sortit de la presó per fets similars.

Els fets van passar el 25 de juliol al carrer Sant Sebastià de Girona. Els Mossos van saber que un noi havia irromput en un establiment comercial -un supermercat dedicat, sobretot, a productes de bellesa- mostrant-se molt agressiu envers la dependenta de la botiga i que, amb intimidació, havia robat algunes ampolles de colònia.

Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, el jove ja havia abandonat l'establiment i els agents van iniciar-ne la recerca. Moments més tard, els agents el van trobar intentant accedir de nou a l'establiment colpejant la porta, ja que la dependenta del local, en veure'l, havia tancat amb clau.

Els Mossos el van aturar, identificar i detenir com a presumpte autor del robatori amb violència i intimidació i també li van imputar un delicte de resistència als agents de l'autoritat, ja que es va mostrar agressiu en el moment de la detenció.



Sortit de la presó

El detingut, que té antecedents, va passar el dia 26 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que posteriorment va decretar la seva llibertat amb càrrecs. De fet, es dona el cas que aquest home feia dues setmanes que havia sortit de la presó.

Els Mossos ja l'havien detingut el passat 12 de juliol, quan va protagonitzar un robatori violent al carrer. En aquell moment, el noi va sostreure el mòbil amb violència i intimidació a uns joves, a la plaça Josep Tarradellas a plena llum del dia, a les vuit del matí.