L'oposició de Sarrià reclama la reactivació de la ràdio municipal

L'oposició de Sarrià de Ter va presentar ahir una moció al ple per reclamar la reactivació de l'emissora municipal Ràdio Sarrià. Segons van recordar, a finals de l'any passat l'equip de govern (ERC) va apartar la locutora que portava més de 35 anys al capdavant del projecte, de manera que els partits de l'oposició (PAS, PSC, JxSarrià i Cs) van demanar explicacions, mentre els col·laboradors de l'emissora recollien 400 firmes a favor.

Ara, la ràdio està gestionada per una empresa, però l'oposició denuncia que no es fa cap cobertura de notícies i que és un simple «altaveu» de les xarxes socials de la corporació. A més, sospiten que hi va poder haver irregularitats en la licitació de la gestió. Per això, demanen un informe del secretari interventor que certifiqui que no es van produir irregularitats, que es rescindeixi el contracte amb l'empresa i que tornin els treballadors municipals.