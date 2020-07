Tanca El Cafè, l'emblemàtic bar del carrer Ciutadans de Girona

"S'acaba una etapa en la qual hem patit, però sobretot gaudit de grans moments que esperem haver compartit amb vosaltres i desitgem que quedin en el record d'algun moment de la vostra vida", aquest és el tuit amb què els propietaris de l'emblemàtic bar gironí van anunciar el dimarts el seu tancament.



La resposta dels clients no va fer-se esperar, durant tot el dia d'ahir va fer-se evident el gran paper que prenia el local al Barri Vell, amb les més de 150 reaccions que va acumular el tuit. Moltes d'elles tristes, altres indignades i moltes més de suport i d'agraïment.





Un espai imprescindible del barri que tanca les seves portes. Desitgem que pugueu tornar ben aviat. Gràcies per ser-hi tot aquest temps! https://t.co/OJM7I2XYk3 — Associació Veïns i Veïnes Barri Vell de Girona (@avbarrivell) July 22, 2020

Em queda en el record algun concert fantàstic de dilluns, i sobretot diverses estones d'amistat compartida al voltabt d'una canya al capvespre. Fins aviat! https://t.co/F0STsiTzqm — Jordi Martinoy Camós (@jmartinoy) July 21, 2020

És una pena que marxeu perquè el vostre bar surt en una propera novel·la meva. I jo hi en aquests pocs metres d'esplendor hi he viscut històries força, o molt, prodigioses. Espero que retorneu des de qualsevol punt de la galàxia de les barres. — Miquel Aguirre (@MiquelAguirre1) July 21, 2020

Més enllà de la pèrdua enorme per la música en viu a Girona que significa el tancament del Cafè perdem també un lloc de trobada, un lloc de converses, plors i somriures. El consistori no ha estat a l'alçada i el Barri Vell queda un xic més orfre de vida social i cultural. Trist. — mE (@albertmes3) July 22, 2020

Un estiu sense terrassa

«Demà divendres ja tanquem i durant el mes d'agost valoraré què faig amb el negoci», explica l'Albert, un dels propietaris d'El Cafè. Juntament amb la seva germana, la Mar, van decidir agafar aquesta cafeteria fa sis anys i mig. Des d'aleshores, els dos germans han servit un munt de clients que s'han acostat al petit local ubicat al carrer Ciutadans, en ple Barri Vell. La cafeteria va convertir-se en tot un centre cultural, on s'hi feia música en viu, tasts de vins, exposicions, concurs de ratafia, entre d'altres.La raó del tancament és coherent amb els temps actuals que estem vivint, la covid-19 ha fet disminuir considerablement el nombre de clients que entren al bar per prendre un dels seus famosos cafès o per fer-hi algun àpat. Els tres mesos que la pandèmia els va obligar a romandre tancats (març, abril i maig), els va deixar sense els mesos «més bons» de clientela, i amb Temps de Flors entremig.El veritable malson de la Mar i l'Albert té més d'una variable, l'Ajuntament va denegar-los la llicència temporal de terrassa i arrencar aquest estiu sense aquest espai, segons el propietari,«els ha matat». «Vam demanar permís per posar taules al carrer de les Ferreries Velles i a la plaça del Vi, i totes dues propostes van ser denegades perquè estaven massa lluny del local», afirma l'Albert, que afegeix que l'únic que volien era «una petita ajuda per aguantar la tornada després del virus».Tot i l'esforç per buscar solucions, El Cafè té un futur molt incert. El seu propietari estudiarà totes les possibilitats durant aquest mes d'agost, entre aquestes hi ha l'opció de traspassar el local, però ell mateix en qüestiona la viabilitat «pel temps que vindran».El tancament d'aquest local s'afegeix al de la cafeteria El Sol de la plaça del Vi , que després de ­l'estat d'alarma no ha tornat a obrir.