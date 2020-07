Obre a l'Espai Gironès una nova botiga de carcasses per a mòbils

Aquesta setmana ha obert al centre comercial Espai Gironès de Salt una nova botiga de carcasses per a mòbils. Es tracta de La Casa de las Carcasas, especialitzada en personalitzar dissenys per a qualsevol model de funda de mòbil, a més de comptar amb una àmplia oferta de complements per a mòbils i tauletes.

Fins ara, la Casa de las Carcasas tenia, en el marc de les comarques gironines, una botiga al Baix Empordà. Ara, el nou establiment de l'Espai Gironès es troba a la planta baixa del centre comercial, just davant d'on es troba el supermercat Caprabo.