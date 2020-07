Noves queixes dels veïns de Santa Eugènia per la «inacció» de l'Ajuntament davant la brutícia del barri

Els veïns del barri de Santa Eugènia de Girona tornen a reclamar a l'Ajuntament que prengui accions per aturar els actes incívics que embruten, cada dia més, els carrers del barri.

La presidenta de l'associació de veïns, Natàlia Del Campo, creu que cal una feina més «a fons» i «contínua» per part del consistori per solucionar aquest problema. A principis de març, Diari de Girona ja va publicar les queixes i la impotència que sentien els veïns d'aquest barri per la quantitat de brutícia que es dipositava al voltant dels contenidors. Va ser a finals de juny quan el consistori va anunciar que multaria els veïns que llencin les escombraries fora dels contenidors i que les sancions serien, com a mínim, de 60 euros. A més, van reubicar alguns contenidors i es van contractar dues persones per realitzar tasques de sensibilització i informació.

Tot i això, Del Campo afirma que no és suficient i que «ja no és només la brutícia al voltant dels contenidors», sinó que és la que «s'estén per tot el barri».

La presidenta de l'associació de veïns afegeix que hi ha un gran nombre de pintades a les persianes dels locals i a les parets i es qüestiona «per què al Barri Vell existeix un pressupost específic per netejar aquestes pintades i, en canvi, a Santa Eugènia, no». A tot això, Del Campo afegeix que un dels problemes principals està en les parcel·les desocupades que, segons explica, «fan pena». «La gent hi tira les escombraries i l'Ajuntament hauria d'obligar els seus propietaris a netejar-les, perquè això embrut molt la ciutat», declara Campos.