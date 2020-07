Llum verda al Pacte de Ciutat contra la segregació escolar

El ple de Girona va aprovar ahir per unanimitat el Pacte de Ciutat per combatre la segregació escolar, que té com a principal objectiu lluitar contra la desigualtat a les escoles de la ciutat.

El nou document detalla les accions que l'Ajuntament portarà a terme en els propers anys per tal de millorar l'escolarització i l'equitat de l'accés a l'educació.

Les mesures s'agrupen en tres eixos: el primer gira entorn a la planificació i gestió de l'oferta de places escolars, el segon tracta sobre el projecte educatiu, organitzatiu i de funcionament, i el tercer eix estudia les oportunitats educatives i d'aprenenatge més enllà de l'horari lectiu.

Algunes de les accions que es desenvoluparan properament seran una planificació de línies i de gestió de places escolars d'infantil, primària, secundària a mig termini; la revisió del mapa de zones escolars i les adscripcions de centres com a eines per afavorir l'equilibri dels centres i grups en relació amb la composició social de l'alumnat, el foment de projectes d'innovació que afavoreixin la cohesió social i l'èxit educatiu i la igualtat dels infants.

També s'assignarà la dotació econòmica necessària als centres escolars perquè desenvolupin l'exercici de les funcions pedagòqiues, i també es dotarà de recursos extraordinaris els centres amb més necessitats; s'elaborarà un mapa d'activitats de ciutat fora de l'horari lectiu i s'impulsarà la participació d'infants i joves per compensar les desigualtats en les activitats no lectives.