Girona haurà de tornar a adjudicar les obres per cobrir la pista de Fontajau

Les obres de cobriment de la pista poliesportiva de Fontajau no es reprendran fins a principis de l'any que ve. L'Ajuntament de Girona va explicar ahir que els treballs per adequar aquest espai, situat entre l'avinguda de l'Amical Mauthausen i el carrer d'Antoni Varés Martinell, han quedat «encallats» perquè l'empresa adjudicada de les obres «no ha complert el contracte». L'alcaldessa, Marta Madrenas, es va reunir ahir al vespre amb els veïns per parlar d'aquesta i altres qüestions.

Els treballs per cobrir aquesta pista, on es realitzen moltes activitats esportives i socials, van ser una de les propostes seleccionades pels veïns en els Pressupostos Participats del 2017 i del 2018. El consistori va adjudicar les obres a l'empresa Construo Construccions Generals SL, després que obtingués la millor puntuació en el concurs públic. Els treballs van començar el juliol de l'any passat, com estava previst, i havien d'acabar a finals d'any. Van realitzar-se les primeres feines, entre les quals la fonamentació i col·locació d'alguns elements estructurals, però «en cert punt les obres es van encallar».

Lluís Martí, regidor d'Urbanisme, explica que tot i que insistien que la construcció havia de tirar endavant, l'empresa encarregada de l'obra va excusar-se amb «aspectes que ja havien d'haver tingut en compte». El primer va ser relacionat amb un dels aspectes més «emblemàtics» de la nova cobertura d'aquesta pista, una gran biga corbada. Segons relata el regidor, Construo va assegurar que «per les dimensions i les característiques d'aquesta biga, no podia ser transportada per carretera», i més tard van rectificar dient que només podia ser transportada amb transport especial. «Això no tenia ni cap ni peus, ells ja sabien que era aquesta la biga que es col·locaria i quan van ser adjudicats al projecte ja n'haurien d'haver sigut conscients», declara Martí. A més, la constructora va afirmar, dies més tard, que no trobava cap industrial que els fes una biga de les condicions que es desitjaven.



Obres aturades

A tot això, les obres van quedar aturades en un dels estadis més inicials i no es va poder procedir ni a la col·locació de pilars ni columnes. «Vam pressionar molt perquè es complissin els terminis, però a finals d'any vam veure que s'havia d'aturar i resoldre el contracte», lamenta el regidor. Aquest és un procediment que, tal com assegura Lluís Martí, «no es fa d'avui per demà, són necessaris processos d'administració, informes, i a més amb la covid-19 pel mig». Un cop estigui resolt el contracte, que preveuen que serà al setembre d'aquest any, s'adjudicaran de nou les obres i, segons els càlculs del consistori, es podrien començar a reprendre entre el febrer i el març de l'any vinent.



Condicionament de la pista

Joan Serra, president de l'Associació de Veïns Fontajau-Xavier Cugat, explica que tot i que la zona està tancada, la gent hi entra i «la quantitat de ferros que hi ha actualment a la superfície de la pista» podrien suposar un perill per als veïns.

Davant la necessitat dels ciutadans de recuperar aquest espai, on se celebra cada any -en excepció a l'actual- la festa major i la celebració de Sant Joan, el consistori ha anunciat que es durà a terme un petit projecte, ja en licitació, per condicionar de nou la pista mentre no es puguin reprendre les obres. Segons el regidor, aquests treballs per recuperar la funcionalitat de la pista seran «relativament ràpids», haurien de començar el 8 d'agost i tindran una durada d'un mes.

Per tal de reclamar a l'Ajuntament les raons de l'aturada i dels incompliments dels terminis de la cobertura de la pista poliesportiva, l'Associació de Veïns va organitzar ahir una reunió oberta amb Marta Madrenas.