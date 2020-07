Detenen dos joves per robar en un restaurant de la Devesa de Girona

La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves que van entrar a robar en un bar-restaurant de la Devesa i, en ser dsecoberts gràcies a l'alarma, van intentar escapar-se fugint pel mig del parc. Els fets van passar aquest dilluns a la matinada. Per entrar al local, els joves van trencar un vidre i, un cop a dins, van forçar la caixa registradora. Van endur-se'n 138 euros en bitllets i monedes. L'alarma del bar va alertar la policia.

Quan la Policia Municipal i els Mossos van arribar fins al lloc dels fets, van veure els dos nois que aprofitaven la foscor per intentar fugir. Els joves, que tenen 18 i 19 anys, van creuar el parc i es van amagar sota les escales del pavelló de Fontajau, però els agents els van trobar i detenir per un delicte de robatori amb força. Un dels detinguts, Shane S.M., té 19 anys i no li consta domicili conegut. L'altre, Oscar L.G., té 18 anys i és veí de Valls.