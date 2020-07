Un emprenedor cordial que compartia l'experiència

Emprenedor de caràcter cordial, Narcís Mateu Nierga va treballar durant molts anys al costat dels seus germans Josep i Miquel per tirar endavant l'empresa familiar Mateu Nierga d'electricitat, fontaneria i altres serveis industrials, i més endavant va posar el seu coneixement a disposició dels altres, de manera desinteressada, a través d'entitats com Secot Girona i l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial. Va morir el 20 de març de 2020 (tres dies abans que el seu germà Josep) per una insuficiència respiratòria d'origen indeterminat; el confinament pel coronavirus va impedir que la família i els amics se'n poguessin acomiadar.



Nascut el 6 de maig del 1933, es va casar amb Anna Maria Falgàs el 1971. Bona part de la seva trajectòria professional la va desenvolupar al costat dels seus germans a l'empresa Mateu Nierga. L'any 1993 es va incorporar a la delegació gironina de Secot (Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica), una entitat formada per voluntaris que posen el seu coneixement i la seva experiència a disposició de qui ho necessiti, de manera desinteressada. Narcís Mateu va presidir Secot Girona entre 1998 i 2016, i el 2018 va ser un dels socis fundadors de l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial, integrada per professionals i exdirectius sèniors que també de manera voluntària ofereixen la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses.

Narcís Mateu, que també va ser vocal cooperador de la Cambra de Comerç de Girona des del 2004, era igualment un destacat col·leccionista, especialitzat en les monedes, les xapes de cava i els llibres dedicats.