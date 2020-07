Dolors Masó Bou (Lolita)

Estimada Lolita, encara que en comptes de Lolita podria tenir un munt de definicions, mare perquè ha estat una gran mare, àvia, besàvia i molts més. Ha complert tots aquests títols amb escreix però ho deixaré com li deien la Lolita.

Lolita vostè era veïna junt amb el seu marit de l'estimat barri vell de Girona, concretament de la Pujada de Sant Feliu. El seu marit, el senyor Ramon Cassany, ajudava molt a la Parròquia. Tenien sis fills. En Jordi un d'ells va ser el que vostè va enclenxinar i planxar-li els pantalons perquè vingués a buscar feina d'aprenent. No sap com en entrar amb contacte amb ell les coses que ha recordat junt una foto molt entranyable.

Han passat uns mesos de quan vostè va tancar els ulls per anar a la casa de Pare. Patia el mal tan traïdor on els fills vivim la transformació de la persona que ens ha donat la vida la malaltia d'Alzheimer. Va haver d'estar ingressada en una residència a causa del seu estat, però el pitjor ha estat aquesta Pandèmia que ha fet que les persones no hagin pogut tenir el caliu familiar ni en els últims moments de la seva vida ni per fer la cerimònia merescuda.

Lolita vostè ja arribat a un lloc on es respira una gran Pau. Segur que ja gaudeix del seu marit en Ramon i del retrobament amb la seva filla estimada la Maria Assumpció, que va morir fa uns anys a la flor de la joventut.Lolita no sap la de coses que li varen escriure els seus fills i la gent que la coneixia sàpiga que aquí era molt estimada i mai l'oblidarem.

A reveure Lolita Descansi en Pau.

*Mª CARME RIBAS I MORA - Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora

