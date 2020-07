Els sindicats reclamen una Taula pel Desenvolupament Econòmic a Girona

Les principals organitzacions socials i econòmiques de Girona, PIMEC, FOEG, CCOO i UGT, van registrar ahir a l'Ajuntament de Girona la proposta de creació d'una Taula pel Desenvolupament Econòmic i de l'Ocupació de la ciutat. Aquesta iniciativa sorgeix, segons indiquen les organitzacions, des de la coincidència de la «necessitat de reclamar un espai estable de diàleg i concertació entre administració, patronals i sindicats», a través de la qual es permeti elaborar propostes i actuacions encaminades «al manteniment de les empreses i de l'ocupació de qualitat com a garantia màxima d'una societat pròspera i cohesionada amb una economia sostenible».

Els agents socials i econòmics gironins posen de manifest que l'emergència sanitària «està provocant i provocarà canvis importants en el teixit productiu i econòmic» i que plantejarà «grans reptes a nivell global i local», als quals només es podrà fer front a partir «d'amplis consensos i escoltant la veu de tots els actors implicats». Per aquesta raó, aposten per la concertació social com «la via més adequada per dinamitzar socialment i econòmicament la nostra ciutat».