Salt celebra el futur Trueta perquè «farà justícia» a una reivindicació històrica

L'acord signat divendres passat entre el consistori saltenc, la Generalitat i l'Ajuntament de Girona per implantar el nou hospital Josep Trueta i el nou Campus de Salut de la Regió Sanitària gironina al sector sud de Salt va ser ahir celebrat i acceptat per unanimitat per tots els grups municipals en un ple extraordinari. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC), va insistir que aquest protocol «ha de ser el punt de partida per fer realitat el projecte més important per a la demarcació gironina en un horitzó a 50 anys», i que serà «un projecte que farà justícia a la reivindicació històrica, i absolutament necessària, per a la regió sanitària».

Pel que fa a les discussions amb el consistori gironí per la ubicació perfecta del futur edifici, l'alcalde va recalcar que l'elecció del sector sud de Salt s'ha produït perquè «és la zona que s'adapta millor a les característiques requerides». Viñas va agrair la voluntat de Girona de sumar-se al projecte i va valorar els equipaments ja existents a Salt, que formaran part del Campus de salut, com l'hospital Santa Caterina, l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport o l'Institut d'Investigació Biomèdica.



Una gran oportunitat

Viñas va acabar la seva intervenció assegurant que aquest era «un impuls històric per a Salt, i també per a tota l'àrea urbana gironina, per tal de continuar treballant per l'equilibri social i econòmic de tots els gironins i gironines i saltencs i saltenques». La resta de partits polítics també van mostrar-se contents i satisfets amb la signatura del protocol. Alguns més que d'altres van deixar clar que esperen que es compleixi el seguiment del calendari establert, com és el cas de Joan Martín, del PSC, que va assegurar que seran «el corcó» perquè no es pateixin endarreriments que puguin donar peu a «repensar el projecte». Martín també va afegir que abans d'estiu hauria d'estar constituïda la comissió de seguiment.

La portaveu d'Independents per Salt, Cristina Sibina, va declarar que «esperen que sigui un projecte compartit i amb mirada tram urbana, que converteixi Salt en un igual amb Girona, i no en un germà petit com fins ara». Sibina també va afirmar que «per fi» s'havia posat per davant «el sentit comú i no altres interessos de caràcter polític o econòmic».

Junts per Salt també va mostrar-se «molt satisfet» per aquest «acord històric» i va celebrar que es donés per acabat aquest debat «que ja havia quedat enquistat». Per últim, va assegurar la «gran potencialitat» que «de ben segur tindrà el futur campus sanitari».

Finalment, Vox va remarcar que aquesta era una oportunitat molt gran «tant per als saltencs com per als gironins i gran part de la província».