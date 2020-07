El PSC presenta una moció per millorar el transport públic de Girona

El PSC de Girona ha presentat al ple de dilluns una moció en la qual proposa tot un seguit de mesures destinades a millorar el servei de transport públic urbà de la ciutat en un moment en què, recorden, a causa de la pandèmia de la COVID-19 el seu ús ha caigut en picat. En la moció, els regidors socialistes recorden que aquest mes de juliol la Generalitat va donar a conèixer que la davallada d'usuaris del bus urbà a Girona és d'un 68%, una xifra que indica que la recuperació de l'ús del servei està essent molt més lenta a Girona que en altres ciutats. El PSC adverteix que «aquestes xifres són insostenibles per a una ciutat que diu que aposta pel transport públic de qualitat».

Pel que fa a les mesures, la moció proposa que s'acordi la reunió de la taula de mobilitat el més aviat possible, així com «establir un calendari clar per al nou Pla de Mobilitat Urbana» i, a la vegada, «iniciar la revisió del pla actual i situar el transport públic de qualitat com a prioritat per a Girona».

En el context de les afectacions pel coronavirus, la moció planteja també «assegurar la presència de professionals sanitaris experts en seguretat de la salut a la Taula de Mobilitat» i «fer una campanya de comunicació institucional un cop s'hagin pres les decisions per haver assolit el màxim de seguretat en la salut en el transport públic». Un altre dels acords proposats pels regidors socialistes és «que no es limiti l'accés de persones que no disposen de targeta sanitària o fórmula de pagament telemàtic per qüestió de recursos».