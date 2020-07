Girona no externalitzarà de moment el servei de consergeria d'esports

L'Ajuntament de Girona no portarà a junta de govern local l'externalització del servei de consergeria d'esports i auxiliars fins que no resolgui la situació de vuit treballadors afectats. Estava previst que l'executiu de Marta Madrenas abordés aquesta situació el proper 31 de juliol, però finalment ha decidit apartar-ho, després de diverses setmanes negociant amb els sindicats. El conflicte se situa sobre vuit treballadors municipals que, en cas d'externalització del servei, deixarien d'estar contractats per l'Ajuntament. L'acord compromet el consistori a solucionar la situació d'aquestes vuit persones afectades. Els sindicats exigeixen que segueixin sent treballadors municipals i reclamen que no s'externalitzi el servei.

Després d'unes setmanes de pressió per part dels sindicats, l'Ajuntament de Girona s'ha compromès a no portar a junta de govern una possible externalització del servei de consergeria d'esports, segons assenyala la presidenta del comitè d'empresa, Carina Maymi. Actualment, aquest servei es presta de manera mixta, per tant, una part dels treballadors són d'una empresa privada – en aquest cas Eulen – i la resta són municipals. En concret, catorze dels empleats estan contractats per Eulen, mentre que vuit ho estan pel consistori. En breu, però, la concessió s'acaba i la situació dels treballadors també es veu afectada.

Això ha fet que els sindicats es mobilitzessin, ja que, de cop, els vuit treballadors municipals passarien a la plantilla de l'empresa privada que guanyés el concurs. Les pressions dels sindicats han fet efecte i, finalment, no acabarà anant a junta de govern fins que abans no es resolgui la situació d'aquestes persones.