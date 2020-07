Comerciants de Salt tancaran demà per reivindicar la festivitat de St. Jaume

Un grup de comerciants de Salt han decidit tancar demà, 25 de juliol, per reivindicar la festivitat de Sant Jaume, ja que enguany la diada serà laborable, segons va decidir l'Ajuntament fa uns mesos. Segons explica una de les comerciants, Montserrat Agell (Teixits Agell), malgrat que la festa del patró caigui en dissabte i l'ajuntament estigui tancat, sectors com el comerç obren aquest dia, de manera que lamenten que l'Ajuntament no ho hagi tingut en compte. A canvi de Sant Jaume, enguany la segona Pasqua va ser festiva a la localitat.

Tot i que enguany Salt no podrà celebrar amb normalitat la festa major a causa de la crisi per la covid-19, sí que s'han programat una sèrie d'activitats en el que s'anomena Saltfæstiu, que es portaran a terme amb totes les mesures de seguretat. Es tracta d'actes de petit format i cercaviles amb cotxe que distaran molt dels actes multitudinaris que s'acostumen a celebrar.

Tot i això, la decisió d'haver fet que Sant Jaume sigui enguany dia laborable, presa a finals de l'any passat -i per tant, molt abans de l'inici de la pandèmia-, ha causat malestar en un sector dels comerciants, ja que els obliga obrir en la diada del patró local. Agell es queixa que, fins ara, això no havia succeït mai, i que Sant Jaume havia estat festiu tant a Salt com a Girona i Sarrià malgrat que caigués en dissabte. «Porto 58 anys amb la botiga oberta i fins ara no havia passat mai una cosa així», lamenta Agell.

És per això que un grup de comerciants del poble han decidit, a títol individual, abaixar la persiana al llarg de demà per tal de reivindicar la festa i poder-la gaudir, ja que entre altres activitats hi haurà la missa solemne.