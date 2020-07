Salt programa una festa adaptada

Arriba la festivitat de Sant Jaume i Salt torna a estar de festa major. Aquest any amb obligats canvis a causa de la pandèmia, però això no treu que s'hagi fet un esforç per poder tirar endavant una programació cultural plenament adaptada a la nova situació. Aquesta proposta cultural i festiva, que tindrà lloc del 24 al 26 de juliol, s'ha batejat amb el nom de Saltfæstiu .

Els actes s'han fet i pensat perquè la gent els pugui gaudir dins de les normes de seguretat i higiene que marca la covid-19. Tots els actes seran totalment gratuïts i amb un aforament limitat per tenir les màximes garanties. Caldrà, però, inscriure's en les activitats que es vulgui a la web viladesalt.cat. D'aquesta manera es controlarà que es pugui complir amb l'aforament marcat i establert en cada cas.

Aquesta programació ha estat organitzada per l'Ajuntament de Salt amb la col·laboració de la comissió de festes, entitats del municipi i de La Mirona i també amb el suport de la Diputació de Girona.

La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Salt, Núria Heras, ha explica que «Saltfæstiu és la proposta cultural alternativa que, respectant totes les mesures de seguretat per fer front a la covid-19, ja vam anunciar quan vam decidir suspendre la festa major. Aquest cap de setmana cultural, farcit d'actuacions i activitats, és un nou granet de sorra que aportem al món cultural, un dels sectors que més està patint la crisi del coronavirus».

El Saltfæstiu neix amb propostes de mitjà i petit format, amb artistes de proximitat i amb espectacles per a tots els públics i totes les edats, segons ha explicat l'Ajuntament de Salt. Així mateix, el cartell ha estat dissenyat per Delphine Labedan, coordinadora de l'Escola Municipal de Belles Arts de Salt.

Per entrar als recintes caldrà usar la mascareta i s'haurà de fer ús també dels gels hidroalcohòlics que hi haurà a l'entrada de tots els espais on es farà la festa. També caldrà mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres entre les persones que no pertanyin a la mateixa unitat de convivència, tal com marca la normativa vigent.

D'altra banda, l'Ajuntament de Salt també es reserva el dret d'anul·lar tots els actes o fer lesmodificacions pertinents de protocol i de canvi d'horaris en aquells casos que sigui necessari per garantir la seguretat dels seus organitzadors, artistes i els seus participants. En cas de pluja, quedaran anul·lades totes les activitats d'exterior.