Sarrià anul·la aquest any definitivament l'homenatge a la vellesa

Sarrià de Ter ha decidit anul·lar definitivament l'homenatge a la vellesa d'aquest any a causa dels nous rebrots de covid-19 que s'estan produint arreu del país, segons ha informat Ràdio Sarrià. La celebració, que serveix per fer un reconeixement a les persones més grans del municipi, sol tenir lloc a finals de maig, i acostuma a incloure diverses activitats on els homenatjats poden trobar-se, xerrar i passar una estona plegats.

Aquest any, inicialment s'havia anunciat un ajornament a causa de l'estat d'alarma, però ara, i en vist que la situació continua essent tant o més delicada, l'Ajuntament afirma que «per prudència i responsabilitat», l'acte queda anul·lat. Per no perdre'n l'essència, tanmateix, la casa de la vila farà entrega d'un detall a l'home i dona més grans del municipi, i un ram de flors a les dues persones centenàries d'enguany.