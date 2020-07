El govern de Salt contracta un nou càrrec de confiança per 34.000 € anuals

L'Ajuntament de Salt ha contractat Josep Maria Perramon Reyner com a nou a cap coordinador d'àrees; un càrrec de confiança retribuït amb 34.067 euros bruts anuals. Perramon, economista i amb un MBA, compta amb una extensa trajectòria que inclou, segons el seu perfil a Linkedin, haver estat gerent del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, responsable d'administració i finances de la Fundació Princesa de Girona i consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) durant més de setze anys. L'últim càrrec que apareix en el seu currículum és haver estat director de la Fundació Tommy Robredo entre 2019 i 2020. El nomenament de Perramon es va fer a través d'un decret d'alcaldia el 25 de juny i es va ratificar en el ple d'ahir al vespre, amb l'única crítica del regidor Sergi Fabri (Vox), que va lamentar que hi hagi «un altre càrrec de confiança posat a dit» i va demanar a l'equip de govern que, si fan falta figures d'aquestes característiques, es convoquin places públiques. L'alcalde, Jordi Viñas (ERC) va defensar la tasca de Perramon i es va mostrar convençut que justificarà perfectament el seu sou.

L'Ajuntament de Salt va celebrar ahir el seu primer plenari presencial després de tres mesos d'haver-los fet de forma telemàtica a causa de l'estat d'alarma per la Covid-19. Tot i això, no va ser un ple habitual: per tal de mantenir la distància de seguretat, només van ocupar els seus seients davant del micròfon els portaveus o els regidors de cada partit que havien d'intervenir, mentre que la resta de representants municipals es quedaven asseguts en el seients del públic. Entre ells hi havia el regidor de Vox Sergio Concepción, que manté la seva acta malgrat haver estat detingut per estafa.

El ple d'ahir va servir per aprovar una modificació del contracte de recollia de residus, neteja viària i deixalleria municipal, ajudicat a Fomento de Construcciones i Contratas. La proposta va comptar amb dinou vots a favor i l'abstenció d'Ips-CUP, EN considerar que falta informació sobre l'eficiència de l'empresa que justifiqui un increment de 200.000 euros en el contracte. El regidor de Serveis Públics, Josep Valentí, va argumentar-ho per un increment de la població i, per tant, de la producció de residus. També va defensar que en els darrers anys ha incrementat la recollida selectiva, inclús en l'àmbit dels comerços, fet que fa que les rutes siguin més llargues i es recullin majors volums.

El ple també va aprovar, entre d'altres, una moció del grup municipal d'IpS-CUP per reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que tingui més cura a l'hora de fer les actuacions a la llera del riu Ter. La regidora Marta Guillaumes es va mostrar especialment crítica amb algunes de les darreres actuacions, mentre que Viñas va admetre que, malgrat que les coses s'haurien pogut «fer millor», des de l'ACA tampoc s'han fet malament del tot.