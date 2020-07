Girona participa en l'Associació de Municipis per l'Energia Pública

L'Ajuntament de Girona ha participat en la creació de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP), que es va presentar ahir. La intenció del consistori és formar part de l'ens, tot i que abans la proposta haurà de ser aprovada en el ple municipal.

L'objectiu d'aquest organisme és crear una xarxa de municipis potent per poder influir en la regulació del sistema energètic elèctric. D'aquesta manera, la voluntat de l'associació consistirà en difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elètrica, així com donar suport a les localitats que vulguin encaminar-se cap aquesta fita i desenvolupar accions per impulsar una transició cap a un model energètic «just, democràtic i sostenible».

Per tal d'aconseguir els seus propòsits, l'AMEP organitzarà jornades, seminaris i cursos per debatre sobre aquesta qüestió, que comptaran amb la participació dels municipis i entitats nacionals, estatals i internacionals. També està previst crear un centre de recursos o base documental d'experiències, iniciatives i estudis. A més, l'ens també oferirà un servei d'assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa per aquells municipis que vulguin evolucionar cap a una gestió pública de l'energia elètrica.

«Tenim clar que, com a Ajuntament, hem de ser presents en iniciatives municipalistes que tenen com a objectiu l'anàlisi i estudi d'escenaris de futur en la gestió dels serveis essencials», ha indicat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

L'organisme ha estat promulgat per 47 municipis catalans, inclòs Girona, i per la Xarxa per la Sobirania i l'Associació de Micropobles de Catalunya.