El CAP incendiat fa unes setmanes a Salt no estarà operatiu en tot l'estiu

El CAP Jordi Nadal de Salt, situat al carrer Manuel de Falla i que va patir un incendi el passat 3 de juliol, estarà inoperatiu durant tot l'estiu, de manera que els usuaris hauran de seguir anant, com fins ara, al CAP Alfons Moré. Així ho va explicar en el darrer ple l'alcalde de la vila, Jordi Viñas, a preguntes de la regidora d'Ips-CUP Cris Sibina.

Durant el torn de precs i preguntes de la sessió plenària, Sibina va voler saber si l'equip de govern tenia una previsió de quan estaran acabades les obres d'adequació del CAP incendiat, ja que alguns usuaris han manifestat dificultats per desplaçar-se fins al d'Alfons Moré i alguns treballadors d'aquest centre han alertat de la falta d'espai. Viñas va respondre que, segons les darreres informacions que ha rebut del Departament de Salut, els treballs de millora duraran tot l'estiu, de manera que els usuaris hauran de continuar anant a Alfons Moré. Segons va explicar, de fet, l'acord per a la ubicació del nou Trueta a Salt ja incloïa també una reforma del CAP Jordi Nadal, tot i que era previ a l'incendi. De moment, doncs, l'Ajuntament no sap exactament quan tornarà a estar operatiu però ja sap que no serà, almenys, fins passat l'estiu. De tota manera, Viñas es va comprometre a tornar-ho a preguntar al Departament de Salut.

D'altra banda, en el ple de dilluns també es va aprovar una moció presentada conjuntament per PSC i ERC per reforçar la lluita contra la violència de gènere. Tota la resta de grups municipals s'hi va mostrar a favor excepte Vox, que hi va votar en contra.

A més, el regidor del PSC Ferran Fernández va preguntar a l'equip de govern quines mesures s'estan prenent per aconseguir que la ciutadania segueixi les mesures de prevenció de la covid-19, ja que ha detectat que alguns col·lectius no estan utilitzant la mascareta. El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, li va contestar que durant l'estat d'alarma les mesures es van seguir molt estrictament, però sí que és cert que durant aquesta etapa de represa han detectat alguns comportaments que no s'haurien de dur a terme. És per això que, segons va indicar, han donat indicacions a la Policia Local per tal que comencin a posar sancions als ciutadans que vagin pel carrer sense la perceptiva mascareta.