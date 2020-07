Salut obrirà un centre d'urgències de primària a prop de l'actual Trueta

Girona rebrà una inversió de 16 milions d'euros per millorar l'atenció assistencial primària. Ho va anunciar ahir el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comellas com a extensió al projecte de construcció d'un nou hospital Trueta a Salt. Les principals actuacions que el Govern es compromet a fer són la construcció d'un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) prop de l'actual Trueta, un Centre d'Atenció Primària (CAP) nou a l'Eixample i la reforma d'alguns centres d'atenció primària de la ciutat.

Es tracta d'una segona pota que s'inclou en l'acord signat ahir pels municipis de Girona, Salt i el Govern català, que inclou diverses intervencions reivindicades pel consistori gironí, tal com va subratllar l'alcaldessa, Marta Madrenas, durant la presentació de la nova ubicació de l'hospital Trueta. Una de les principals millores que es duran a terme -encara sense calendari d'actuació- és la construcció d'un nou CUAP a la zona nord de Girona, que per ara no té una ubicació decidida, però que segons Madrenas la previsió de l'Ajuntament és que se situï molt a la zona de Sant Ponç. Salut preveu que tingui un cost de 6,5 milions d'euros, un pressupost que encara està en fase preliminar i que per tant haurà d'aprovar-se al pla funcional.

L'alcaldessa va indicar que es tracta d'una obra «històricament» reivindicada per la població, com també el CAP a l'Eixample per un cost de 3,5 milions d'euros, que permetrà desembussar el centre de Montilivi. Madrenas va indicar que «des d'avui mateix començarem a plantejar quins espais són els adequats per a aquestes actuacions».

El pla també preveu reformar el CAP de Taialà-Can Gibert i el de Santa Clara per un cost estimat d'1,5 milions d'euros cadascú, i a més, s'adequarà el CAP 1 de Salt per un cost de 2 milions d'euros.



Inversió de 41 milions al Trueta

Per últim, el Departament de Salut també va anunciar una inversió de 41 milions per reformar l'hospital Trueta mentre que, en paral·lel al projecte i construcció del nou hospital, des d'ara i fins al 2026 es preveuen invertir 41 milions d'euros per continuar millorant les instal·lacions de l'actual Trueta.

Del total anunciat, es destinaran 900.000 milions d'euros en reformar les urgències, una obra que ja està en marxa; 34 milions d'euros es dedicaran a l'adequació del bloc quirúrgic, i 5,6 milions d'euros per reformar l'UCI pediàtrica).