El responsable d'un bar demanda dues veïnes per fer-li la vida impossible

El responsable del bar Sport Tapes, al barri de Sant Pau de Girona, ha presentat una demanda per vulneració del dret a l'honor contra dues veïnes perquè considera que li estan fent la vida impossible amb trucades a la policia i perquè han difòs acusacions a les xarxes socials que considera que són falses. La reclamació és de 150.000 euros en total, entre les dues veïnes i un periodista d'un diari digital. A més, vol que hi hagi un retractament públic de tot el que han estat dient.

El local està situat al carrer riu Freser i, segons l'encarregat, les acusacions li han malmès la «marca» del bar amb l'objectiu que tingui mala fama i els clients deixin d'anar-hi. Afirma que té coneixement que pràcticament cada dia estan trucant a la policia i que quan veuen entrar els agents a l'establiment ja no saben de què poden estar-se queixant.

El responsable del negoci acusa les dues veïnes de mentir quan difonen que hi ha irregularitats i sobretot quan parlen d'un suposat consum de drogues a l'establiment o que l'encarregat manté una actitud amenaçadora. Recorda que l'establiment no té cap denúncia perquè s'hi hagi consumit res il·legal ni per cap amenaça.

Apunta que tot va compençar arran d'un partit entre els clubs de futbol de Sevilla amb la presència de moltes persones i banderes i que, des d'aleshores, l'assetjament no s'ha aturat. L'establiment és un punt de trobada d'aficionats al futbol i està decorat amb samarretes i bufandes de multitut de clubs de primera i segona divisió.



Un mes sense resposta municipal

A més, lamenta la decisió de l'Ajuntament de retirar-los les taules i cadires de la terrassa. En aquest sentit explica que ell va demanar poder tenir la terrassa i que en no rebre resposta va entendre que se li concedia. Recentment, ha fet una nova petició de permís per poder tenir terrassa i lamenta que faci un mes que no se li hagi respost ni que sí ni que no. La petició la va fer el 17 de juny.